Benefiet voor ALS-patiënt Annita is schot in de roos Wouter Demuynck

12 maart 2019

00u47 0 Westerlo Het was zondag een ware overrompeling in de polyvalente zaal van Voortkapel tijdens de benefiet voor Annita Verheyden (62), bij wie eind 2017 ALS werd vastgesteld. Vrienden en familie staken de handen uit de mouwen om Annita een onvergetelijke dag te bezorgen en wat geld in het laatje te brengen.

Het organisatiecomité van het benefiet bestaat vooral uit leden van tennisclub Voortkapel, waarvoor Annita en haar echtgenoot Jos Ceuppens zich jarenlang engageerden. De tennisvrienden besloten een benefiet te organiseren om Annita en haar familie een hart onder de riem te steken en financieel te ondersteunen. Iedereen kon van 11 tot 20 uur komen eten en in de benefietbar konden bezoekers nog een drankje nuttigen. Vooraf waren 1.040 mensen ingeschreven, maar dat aantal werd nog overschreden.

“In totaal schatten we dat er zo’n 1.200 mensen waren. Zo’n opkomst hadden we nooit verwacht”, zegt Annitas dochter Kim Ceuppens, die ook in het organisatiecomité zit. “Dat is echt hartverwarmend. Onze bedoeling is vooral om te laten zien dat we meeleven met haar, dat is belangrijker dan de financiële opbrengst. Mijn moeder reageerde met veel ongeloof dat ze zoveel steun kreeg.”

Op vraag van Annita zal een groot deel van de opbrengst aan ALS-liga geschonken worden. Dat bedrag zal later nog bekendgemaakt worden.