Bende rooft via luchtkussen bestelwagens leeg 01 februari 2018

Drie mannen uit Oekraïne riskeren een gevangenisstraf tot veertig maanden voor inbraken in bestelwagens. Ze hadden daarbij een ingenieuze manier gevonden. Ze plaatsten een luchtkussen tussen de deur en bliezen het daarna met een pomp op. Zo kregen ze de portieren open en konden ze voor tienduizenden euro's werkmateriaal stelen. In totaal pleegde de bende zestien feiten in de lente van 2017. Ze sloegen onder meer toe in Brasserie 't Beerke, aan de sporthal in Beerse, bij Luc Van Loy uit Westerlo, Huysmans Properties uit Eeklo en CV-Verwaest BVBA uit Dessel. De rechter velt een vonnis op 13 februari. (VTT)