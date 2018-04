Beeld van engel Gabriël centraal tijdens erfgoeddag 16 april 2018

Erfgoeddag staat dit jaar in het teken van 'Kiezen'. In het jaar van de lokale verkiezingen roept Erfgoeddag op om te kiezen voor erfgoed.





In Westerlo werd er gekozen om op zondag 22 april de geschiedenis en de restauratie van engel Gabriel te tonen. Hoe zag het beeld er vroeger uit, voor de vernieling in de nacht van 31 december 2015 op 1 januari 2016 door vandalen, wie is de maker, welk materiaal werd gebruikt, welke sporen vinden we hiervan terug in collecties en archieven, hoe verliep de restauratie, wat is het geworden...?





Om 14, 15 en 16 uur verzorgen leden van de heemkring rondleidingen met vertrekpunt in de Sint-Lambertuskerk waar er een expo is met de geschiedenis en het restauratietraject van het beeld van Engel Gabriël. Bovendien breng je een bezoek aan de crypte/grafkapel van de familie de Merode. Van aan de kerk loop je naar de kapel op het Riet waar de replica staat. (WDH)