Beddermolen valt in de prijzen 28 april 2018

Woensdagavond vond in Brussel de prijsuitreiking plaats van de Publica Awards, een gerenommeerde wedstrijd die jaarlijks georganiseerd wordt door EBP, waarbij in verschillende categorieën prijzen worden toegekend aan projecten die volgens de jury een voorbeeld zijn voor gelijkaardige dossiers in de publieke sector.





Het project van de Beddermolen in Tongerlo kreeg in de categorie Erfgoed een zilveren medaille en liet andere prestigeprojecten achter zich. De molen werd de afgelopen twee jaren gerestaureerd, de werken aan de gebouwen op het molendomein zijn begin deze week gestart.





"De jury van de Publica Award was zeer gecharmeerd door het feit dat de gemeente Westerlo en Kempens Landschap de sfeer van het domein ten volle respecteren, en er sterk op inzetten om het ambachtelijke proces 'van graan tot brood' er op een aantrekkelijke en laagdrempelige manier te tonen en te laten beleven door jong en oud", vertelt gedeputeerde Inga Verhaert (sp.a), die tevens co-voorzitter van Kempens Landschap is. (WDH)