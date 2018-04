Beddermolen komt tot leven in kortfilm 04 april 2018

Westerlo Om de maand maart, de maand van de Europese windmolens, op een gepaste manier af te sluiten, pakte Kempens Landschap uit met een mooie kortfilm over de Beddermolen in Tongerlo.

Sinds oktober 2017 is de Beddermolen weer in staat om te malen en is hij elke eerste en laatste zondag open voor het publiek, nadat Kempens Landschap en de gemeente de molen lieten restaureren. Zo willen ze dat de bezoeker op het molendomein op een ongedwongen manier het leven op het (vroegere) platteland kan leren kennen. Om die sfeer over te brengen werd al snel aan een belevingsvol filmpje gedacht. Girafeo, een Brussels productiehuis dat in het verleden al meermaals in de prijzen viel, nam de opdracht aan.





Wind

"In oktober- november filmde Girafeo de windmolen in werking. Het beeldmateriaal van al die filmdagen werd gemonteerd en gebundeld in een filmpje van 2 minuten. Als verhaallijn werd gekozen om de wind aan het woord te laten, die vertelt hoe graag hij met de molen en de molenaar samenwerkt en wat zij samen realiseren. Het resultaat geeft je meteen zin om te gaan kijken", vertelt Inga Verhaert, covoorzitter van Kempens Landschap en gedeputeerde van provincie Antwerpen. De film is gerealiseerd met steun van Vlaanderen en de provincie Antwerpen.





De film is te vinden op de website van de Beddermolen (www.beddermolen.be) en de facebookpagina van het molendomein (www.facebook.be/beddermolen.be). (WDH)