Beddermolen in maart elke zondag open 01 maart 2018

2018 is uitgeroepen tot het Europees jaar voor cultureel erfgoed en daar doet de gemeente Westerlo met de Beddermolen graag aan mee. In maart is de molen daarom uitzonderlijk elke zondag open van 13 tot 17 uur. Voor de gelegenheid kan je er meel van de molen kopen. Wil jij wel eens een lekker vers broodje bakken? Kom dan langs op 4, 11, 18 of 25 maart in de Molenwijk in Tongerlo. Er zijn zakken meel van 1 en 3 kilo. (WDH)