Badmintonclub Netedroppers is hartvriendelijke sportclub Wouter Demuynck

14 maart 2019

13u21 0 Westerlo Badmintonclub Netedroppers mag zich voortaan een hartvriendelijke sportclub noemen. Door een samenwerking met het Rode Kruis Westerlo behaalden de Netedroppers het logo van ‘Hartvriendelijke Sportclub’.

Twaalf leden van de club volgden hiervoor de workshop ‘Reanimatie en defibrilleren’, een sessie van drie uur met voornamelijk praktische oefening met een AED-toestel. Schepen van Sport Clyde Tai-Apin (CD&V) kwam het attest overhandigen.

Inmiddels is Badmintonclub De Netedroppers al bijna 30 jaar actief in Sporthal De Beeltjens in Westerlo. De club telt momenteel een 40-tal leden van 15 tot 65 jaar.