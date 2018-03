Babymoord eind mei voor hof van beroep 22 maart 2018

Het proces rond de babymoord die Sofie H. (26) uit Westerlo op 13 juli 2014 pleegde wordt in mei nog eens overgedaan voor het hof van beroep in Antwerpen. Sofie H. werd eerder door de correctionele rechtbank in Turnhout schuldig bevonden aan de moord op haar pasgeboren baby. Ze had het kind in de wc-pot verstikt. Uit onderzoek van de wetsdokter bleek dat het kindje nog 6 tot 12 minuten had geademd, maar Sofie H. blijft beweren dat ze niet wist dat haar baby nog leefde. Ze tekende daarom beroep aan tegen haar veroordeling tot 15 jaar cel. Gisteren vond de inleidende zitting plaats voor het hof van beroep. Op 29 mei wordt het proces er inhoudelijk behandeld. (JVN)