Baby krijgt amper eten "om te besparen" TIENERMAMA EN OMA RISKEREN 12 MAANDEN CEL JEF VAN NOOTEN

20 juni 2018

02u27 2 Westerlo Zijn melk werd verdund met water, om geld te besparen. Ook zijn groentepap werd aangelengd. Het leidde tot een zware ondervoeding van een baby uit Westerlo. Zijn moeder en grootmoeder riskeren nu 12 maanden cel.

Baby J. was 8,5 maand toen een verpleegster van Kind & Gezin hem op 4 mei 2016 in zorgwekkende toestand aantrof bij een thuisbezoek. Het kind was suf en reageerde amper op prikkels. Meteen werd het naar het AZ in Turnhout gebracht. De dokters stelden een zware ondervoeding vast en verwittigden de politie. "Om te besparen werd de melk heel hard verdund met water. Hetzelfde deed de moeder met de groentepap. Zodat het kind deze kon drinken en niet met een lepel gevoed moest worden", zegt openbaar aanklager Ellen De Ketelaere.





Ondergewicht

Op het moment dat de politie erbij werd gehaald op 4 mei 2016, had baby J. al enkele ziekenhuisopnames achter de rug. De eerste opname dateert van 30 januari 2016. De baby was toen 5 maanden oud. "Zijn moeder moest toen echt aangespoord worden om voeding te geven. Ze deed dat niet eigen beweging", aldus nog de aanklager. "Op 25 april werd J. opnieuw opgenomen. De dokter had een aerosol voorgeschreven, maar die kreeg J. nooit toegediend. Toen het kind 8 maanden oud was, woog hij amper 5,063 kilogram."





Niet ingegrepen

Niet alleen J.'s mama Brigit C. (22), maar ook zijn oma Rita C. (53) moest zich gisteren voor de correctionele rechtbank in Turnhout verantwoorden voor de kinderverwaarlozing. "Zijn grootmoeder stond erbij en keek ernaar. Haar dochter woonde bij haar in met de baby, maar ze liet alles maar gebeuren. Ze deed geen enkele poging om in te grijpen, hoewel ze zag hoe slecht de baby eraan toe was."





De oma van J. verklaarde achteraf aan de politie dat ze het niet haar taak vond om voor de baby te zorgen. "Mijn dochter moet dat doen." Brigit verklaarde dan weer dat haar moeder voor baby J. moest zorgen. Want zij had het te druk met werken en studeren.





Door de ondervoeding lagen zowel het gewicht als de lengte van baby J. ver onder het gemiddelde. "Het is onverantwoord hoe zijn moeder en grootmoeder gehandeld hebben. Het kind (bijna 3 jaar intussen, red.) draagt nog altijd de gevolgen en zal die gevolgen voor altijd blijven dragen", besluit de aanklager. Ze vorderde voor beiden een celstraf van 12 maanden.





Onopzettelijk

De advocaat van Brigit C. en Rita C. vraagt de vrijspraak voor moeder en dochter. "Er was een probleem met de juiste voeding. Maar er is geen bewijs dat ze de baby opzettelijk geen voeding hebben gegeven", aldus meester D'Haene. "Brigit was een tienermoeder. Ze was er niet klaar voor. Het is goed dat iemand aan de alarmbel heeft getrokken. Maar juridisch gezien kan ze hier niet voor gestraft worden."Baby J. wordt intussen opgevoed door zijn grootvader. Vonnis op 18 september.