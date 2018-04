Auto uit de bocht, bestuurster naar ziekenhuis 05 april 2018

In de Schoutenhoeflaan in Oud-Turnhout verloor de bestuurder van een auto gisterenmiddag rond 12.15 uur de controle over het stuur van zijn wagen. De auto ging uit de bocht. Bestuurder P.D. (33) uit Westerlo is met lichte verwondingen naar het Sint-Elisabethziekenhuis in Turnhout gebracht. (JVN)