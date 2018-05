Auto botst tegen geparkeerde wagen 16 mei 2018

In de Langstraat in Tongerlo (Westerlo) is dinsdagochtend een 80-jarige man uit Westerlo met zijn wagen tegen een geparkeerd voertuig gebotst.





De man werd overgebracht naar het ziekenhuis in Herentals. (JVN)