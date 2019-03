Auto belandt in voortuin: bestuurder gewond Jef Van Nooten

18 maart 2019

16u47

Een 23-jarige man uit Westerlo is tijdens het weekend gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Aarschotsesteenweg in Herselt. De bestuurder verloor de controle over het stuur van zijn wagen. De auto kwam tot stilstand in de voortuin van een woning. De bestuurder werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.