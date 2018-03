Atleten lopen 'Ronde van Westel' langs zeven kerken 09 maart 2018

02u50 0 Westerlo Komende zondag organiseert atletiekclub Westerlo voor het eerst de Ronde van Westel. Zo'n 25 atleten zullen van kerk tot kerk door alle deelgemeentes van Westerlo lopen en fietsen, samen goed voor 28 kilometer. Aan elke kerk zullen ouders, broers of zussen klaarstaan om de atleten te bevoorraden met drank, fruit en ander krachtvoer.

Atletiekclub Westerlo telt momenteel 250 atleten, waarvan het merendeel jeugdatleten zijn tot 16 jaar. Om de jongeren te motiveren aan sport te blijven doen, organiseert de club vaak creatieve wedstrijden. Vorig jaar liepen de atleten naar Scherpenheuvel, dit jaar lopen ze langs de zeven kerken van alle Westelse deelgemeentes. "We hebben elke zondag al conditietraining, dus we moeten af en toe ook eens iets anders aanbieden", vertelt jeugdcoördinator Nicole Wouters. "Daarom ben ik constant in de weer om evenementen op poten te zetten die ervoor zorgen dat onze sport niet alleen prestatiegericht is. Door zoiets te organiseren hou je de jongeren gemotiveerd, want dat is niet altijd gemakkelijk. Bij veel clubs haken jongeren in hun puberteit af. Bij ons is dat niet het geval, want we hebben veel scholieren, kadetten en miniemen."





Sociaal evenement

Zo'n 25 atleten, van 12 tot 16 jaar, zullen van start gaan aan de ronde. Al zal niemand de volledige 28 kilometer lopen. "We wisselen af tussen lopen en fietsen om de vier kilometer, want het zou niet verantwoord zijn zulke jonge atleten zo'n afstand te laten lopen. Ouders, broers of zussen zullen ook meefietsen of meerijden in volgwagens. Zo zorgen we voor een 50-koppige volksverplaatsing doorheen Westerlo. We willen er dan ook een sociaal evenement van maken. De familieleden zullen aan elke kerk klaarstaan om de atleten te bevoorraden met onder meer drank, fruit, cake en wafels."





De atleten starten om 9.30 uur aan de kerk van Tongerlo. Daarna lopen ze naar de kerk van Westerlo, Zoerle-Parwijs, Heultje, Voortkapel, Oosterwijk en Oevel om ten slotte weer te eindigen in Tongerlo. (WDH)





