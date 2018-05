Asfalteringswerken in Oevel, Tongerlo en Heultje 16 mei 2018

Op een aantal verbindingsstraten in Westerlo zijn er deze week en de volgende weken asfalteringswerken.





In het centrum van Oevel zijn de voorbereidende werken zo goed als afgerond. Komende donderdag worden Moleneinde, de Lindenstraat en Oeveldorp opnieuw geasfalteerd. Aansluitend worden vrijdag en dinsdag de belijningen en de fietssuggestiestroken geschilderd. In Tongerlo krijgen de Meulemanslaan aan 't Park en de Bosstraat aan Tongelsbos een nieuwe asfaltlaag. Deze week zijn er nog voorbereidende werken. Op dinsdag 22 mei wordt er geasfalteerd in de Meulemanslaan, eind mei in de Bosstraat. De werken in de Gevaertlaan van en naar Heultje herstarten in de week van 22 of 28 mei. In de Neurusstraat tussen Voortkapel en Oosterwijk wordt er geasfalteerd op 22 mei.





Ook aan fietspaden en stoepen wordt gewerkt: deze week aan de kant van de even nummers in de Boerenkrijglaan en daarna aan het fietspad in de Heksenbrug. (WDH)