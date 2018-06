Arbeider zwaargewond na explosie bij slijpwerken 30 juni 2018

02u38 1

Een arbeider heeft vrijdagochtend rond 10 uur zware brandwonden opgelopen op de bouwwerf van een appartementencomplex in de Nachtegalenstraat in Oevel (Westerlo). Het slachtoffer werd tijdens slijpwerken getroffen door een steekvlam. De arbeider wilde een groot vat van 200 liter open slijpen. Hij dacht dat de ton volledig leeg was, maar waarschijnlijk zaten er toch nog opgehoopte gassen in het vat nadat het voordien gevuld was geweest met ontvlambare stoffen. Die gassen hebben een explosie veroorzaakt tijdens de slijpwerken. Door de steekvlam die met de explosie gepaard ging, liep het slachtoffer zware brandwonden op aan zijn buik en borstkas. Hij is naar het Stuivenbergziekenhuis in Antwerpen overgebracht. (JVN)