Aftellen naar première van Rubens AL RUIM 22.000 TICKETS VERKOCHT VOOR MUSICALSPEKTAKEL OP KASTEELDOMEIN DE MERODE WOUTER DEMUYNCK

30 juli 2018

02u32 0 Westerlo De première van Rubens, het nieuwste historisch musicalspektakel van Historalia, nadert met rasse schreden. Van 17 augustus tot en met 1 september vormt het Kasteel de Merode weer het prachtige decor van het schouwspel en dit jaar is er ook een heus Rubensdorp op het kasteeldomein.

Na musicals over het leven van Marie-Antoinette en Albert I is er dit jaar - niet toevallig in barokjaar 2018 - de musical over barokschilder Peter Paul Rubens, gespeeld door Jan Schepens. Inmiddels zijn de repetities aan het kasteel de Merode volop bezig, net zoals de ticketverkoop. "Van de 27.900 tickets - voor in totaal 15 voorstellingen - is 80% reeds verkocht. De verkoop verloopt ongeveer hetzelfde als de vorige keren, maar wel nog net iets vlotter", zegt Sofie Vervloet, productiecoördinator van Historalia. De afgelopen weken is het al tropisch warm geweest, met vorige donderdag en vrijdag als uitschieters. Daarom heeft de organisatie enkele maatregelen genomen. "Vrijdag hebben we onze repetitie van 14 tot 17 uur voor het Rubensdorp geannuleerd wegens de hitte", gaat Vervloet verder. "Dat was nog maar de eerste keer, maar we zijn wel al vaker vroeger gestopt. In de namiddag heb je soms temperaturen van over de 40 graden op het decor door die ijzeren pontons. We hebben daarom voor iedereen een drinkbus voorzien die ze steeds met fris water kunnen vullen aangezien we een tapkraan hebben geïnstalleerd. Onze planning komt voorlopig niet in het gedrang. We hebben het geluk dat we met zulke talentvolle mensen werken die dat kunnen opvangen." Nieuw dit jaar zijn de waterplateaus, waarop enkele dansers hun danspasjes zullen etaleren. Die komen in deze warme tijden dus ook erg van pas om voor wat verkwikking te zorgen.





Rubensdorp

De voorstellingen beginnen telkens om 20.45 uur. Om de bezoekers al in de sfeer van de 16de en 17de eeuw onder te dompelen, kunnen ze van zodra de deuren om 18 uur openen terecht in het Rubensdorp. Daar staan onder meer een washuis, wolhuis, bakkerij, school, kroeg en drukkerij. Zo'n 130 figuranten zullen er scènes uit de tijd van toen naspelen. "De figuranten hebben in de musical geen uitgesproken rol", vertelt Sofie Vervloet. "In het Rubensdorp zijn ze daarentegen heel erg zichtbaar." Een van de figuranten is Freddy Sannen (63) uit Aarschot. "Ik ben de bakker in het dorp", vertelt hij. "Zoals dat vroeger ook gedaan werd, zal ik de broden laten drogen op het dak van het huis. Ik speel zelf al sinds 1985 toneel en sinds een tweetal jaren speel ik ook de champetter in Bokrijk, waar we ook dergelijke taferelen naspelen. Ik ben hierin gerold omdat ik eerder ook al meespeelde in Kerstmagie en dat viel goed mee. De geschiedenis van Rubens vind ik bovendien erg boeiend."