Afkicken of levenslang rijverbod 20STE VEROORDELING VOOR DOODRIJDER NA DOLLEMANSRIT JEF VAN NOOTEN

23 februari 2018

02u36 0 Westerlo De vijftiger die in november 2015 Theo Faes uit Tongerlo (Westerlo) dood reed tijdens een dollemansrit over de Westelijke Ring in Geel krijgt 1 jaar effectieve celstraf en een rijverbod van 5 jaar. Hij krijgt zijn rijbewijs nadien pas terug als hij afgekickt is van de medicatie. De nabestaanden zijn ontgoocheld in het vonnis. "Hij zit wellicht geen dag achter de tralies, en aan een rijverbod houdt hij zich toch niet", klinkt het.

De 53-jarige Marc C. had reeds een rijverbod op het moment dat hij Theo Faes (62) uit Tongerlo (Westerlo) doodreed. Hij reed ook minstens 130 km/uur (volgens getuigen reed hij zeker 200 per uur) op een plaats waar maximum 90 km/uur was toegestaan, en hij haalde langs rechts in op het moment dat hij met zijn Audi S3 op de auto van Theo Faes knalde. Voor al die inbreuken gaat de doodrijder vrijuit. Omdat ze intussen verjaard zijn. Het ongeval vond meer dan twee jaar geleden plaats op 18 november 2015 op de Westelijke Ring in Geel.





Bloedproef

En ook voor de dronkenschap ingevolge zijn medicatiegebruik wordt Marc C. niet gestraft. Wegens gebrek aan bewijzen. "Een bloedproef wees uit dat hij een hoogtherapeutische concentratie methadon en een zeer hoge concentratie bromazepam (Lexotan, red.) in zijn bloed had. Volgens een deskundige heeft die combinatie een matige tot zeer ernstige onderdrukking van de aandacht en reflexen bij de betrokkene teweeggebracht", oordeelt de rechter. "Maar er is in gans het dossier geen enkele concrete vaststelling geweest van de klassieke symptomen van dronkenschap zoals wankele gang, onduidelijke spraak of slechte oriëntatie. Blijkbaar kon de politie met beklaagde een normaal en coherent gesprek voeren."





Audi S3

Blijft alleen nog de tenlastelegging 'onopzettelijke doding' over. Daar is Marc C. wel schuldig aan bevonden door politierechter Koen Willebrords. "De maximumsnelheid was er 90 km per uur. De Audi S3 met 265PK van beklaagde haalt probleemloos snelheden boven de 200 km/uur. De indruk van getuigen dat hij hen voorbij vloog aan een snelheid van meer dan 200 km/uur is dus zeker niet ongeloofwaardig. De beklaagde bekent ook zelf dat zijn snelheid overdreven en geheel onaangepast was. Aan die snelheid en dan nog met een verminderd reactievermogen, haalde beklaagde langs rechts een voertuig in", motiveert politierechter Willebrords. "Het staat vast dat de roekeloos hoge snelheid van beklaagde de dood van Theo Faes heeft veroorzaakt. De beklaagde negeerde tot slot een rijverbod van drie maanden dat op 15 oktober 2015 was ingegaan. Zonder die miskenning van het rijverbod was het ongeval niet gebeurd."





De politierechter tilt zwaar aan deze opzettelijke doding. Temeer omdat het al de 20ste keer is dat Marc C. door de politierechtbank wordt veroordeeld. "C. is een echte verkeerscrimineel. Op zijn strafregister staan al 19 veroordelingen op verkeersgebied, waaronder 10 keer voor overdreven snelheid".





Medicatie

De politierechter veroordeelt Marc C. tot een gevangenisstraf van 3 jaar (waarvan 1 jaar effectief), een geldboete van 12.000 euro en een rijverbod van minstens 5 jaar. Het rijverbod blijft gelden zolang C. medicatie nodig heeft voor zijn vroegere drugsverslaving. Desnoods levenslang. "Zolang de beklaagde nog afhankelijk is van drugsvervangende medicatie, is beklaagde zowel lichamelijk als geestelijk niet in staat om een motorvoertuig te besturen", besluit de rechter. "Hoe lang die afhankelijkheid nog zal duren, is niet te voorspellen. De kans dat die afhankelijkheid blijvend is, ondanks therapie, lijkt niet onrealistisch."