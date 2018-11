95 buurtbewoners ondertekenen petitie: “Wij willen 50 km/u en trajectcontrole in onze straat” Wouter Demuynck

19 november 2018

22u06 0 Westerlo 95 buurtbewoners ondertekenden een petitie voor een nieuw wegdek, een snelheidsbeperking van 50 km/u en afgescheiden fietspaden in de straten Asberg en Jaak Lemmenslaan in Zoerle-Parwijs. “Er wordt hier een pak sneller gereden dan de toegelaten snelheid van 70 km/uur”, zegt gemeenteraadslid Frans De Cock (Open Vld). De gemeenteraad besloot om een studiebureau aan te stellen dat zal bekijken hoe de baan moet aangepakt worden.

Het tracé Asberg-Jaak Lemmenslaan is de belangrijkste verbindingsweg tussen Westerlo-centrum en deelgemeente Zoerle-Parwijs. Op het grootste deel van de baan geldt een snelheidsbeperking van 70 km/u, maar volgens gemeenteraadslid Frans De Cock (Open Vld) wordt er een pak harder gereden. “Daarom willen we er een snelheidslimiet van 50 km/u instellen die gehandhaafd wordt door trajectcontrole. 70 km/u kan eventueel ook nog, maar dan moet dat middels trajectcontrole wel afgedwongen worden”, aldus De Cock, die ook vindt dat het verouderde betonnen wegdek aan vernieuwing toe is.

“De weg wordt drukker en drukker en dat zorgt voor ernstige geluidsoverlast en trillingen en scheuren in de aanpalende woningen. Met auto’s gaat het nog, maar bussen en vrachtwagens zorgen voor een heel storende omgeving qua geluid, zeker aangezien de huizen er redelijk dichtbij de baan staan. Daarom ijveren we voor een afdoende asfaltering met een dikke laag fluisterasfalt. Tegelijkertijd kan er een nieuw fietspad aangelegd worden. Dat is niet zozeer in slechte staat, maar zo sla je twee vliegen in één klap en kan je de fietspaden afscheiden van de baan. Het gaat immers om een heel gevaarlijke baan en er zijn veel jongeren uit de omliggende dorpen die langs die baan naar de middelbare school in Westerlo fietsen.”

Volgens De Cock moet er ook meer gecontroleerd worden op zwaar vrachtverkeer. “Vrachtwagens boven 7,5 ton - buiten plaatselijk verkeer - zijn op die baan verboden, maar veel chauffeurs houden zich daar niet aan.”

Frans De Cock zette het punt maandagavond op de agenda van de gemeenteraad en vroeg om in de begroting van 2019 voldoende middelen te voorzien zodat de maatregelen in het voorjaar van 2019 kunnen uitgevoerd worden. De leden van de gemeenteraad waren het eens over het feit dat er een oplossing moet komen voor de baan, maar de meesten vonden het te vroeg om al te beslissen over de manier waarop. “Laten we eerst een studiebureau aanstellen zoals we dat ook bij de Gevaertlaan hebben gedaan. Het zou niet verstandig zijn om nu al te beslissen. Op een betonweg kan je niet zomaar een asfaltlaag leggen”, klonk het bij N-VA-fractieleider Jef Van den Eynde. Hij diende een amendement in om een studie te laten uitvoeren, wat ook werd goedgekeurd. Volgens burgemeester Guy Van Hirtum (CD&V) moet het verkeerscomité dan weer bekijken of een snelheidsbeperking van 50 km/u en trajectcontrole wenselijk zijn. “Aan trajectcontrole zijn heel wat kosten verbonden, dus we moeten bekijken of dat de gepaste maatregelen zijn.”