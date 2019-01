7 van de 25 rode brievenbussen verdwijnen in Westerlo Wouter Demuynck

21 januari 2019

18u32 0 Westerlo In de Zuiderkempen verliest vooral Westerlo heel wat rode brievenbussen. Bpost besloot om 7 van de 25 brievenbussen te laten verwijderen.

Het gaat om brievenbussen in Tongerlo (Crilsplein, Olenseweg 317 en Tongerlodorp), Westerlo-centrum (Olenseweg 135, Sint-Lambertusstraat en Veldstraat) en Zoerle-Parwijs (Jaak Lemmenslaan). Volgens Bpost is het aantal brieven in een rode brievenbus sinds 2004 met 60% gedaald. “In diezelfde periode is het netwerk van rode brievenbussen echter nagenoeg onveranderd gebleven en nooit aangepast geweest aan de evolutie van het gedrag van de klanten. Dit heeft als gevolg dat bijna een kwart van de rode brievenbussen minder dan 6 brieven per dag ontvangt”, klinkt het. Het netwerk van brievenbussen wordt daarom aangepast van ongeveer 13.000 naar 10.000. “Binnen een straal van 500 meter in stedelijk gebied en 1.500 meter in landelijk gebied zal de klant toegang hebben tot een rode brievenbus.”

Op 30 januari is er tussen de gemeente Westerlo en Bpost overleg gepland. “We hebben op sociale media gemerkt dat dit wel leefde”, vertelt Christophe Sproelants, communicatieverantwoordelijke van de gemeente. “Daarom hebben we afgesproken dat burgemeester Guy Van Hirtum (CD&V) in overleg zal treden met Bpost. We kunnen ons er wel iets bij voorstellen dat er minder brieven worden gepost, maar we willen graag de redenen kennen waarom bepaalde bussen blijven en andere niet.”