7 jaar cel voor brute aanval met hamer Rechtbank verzwaart kwalificatie van parket tot ‘poging doodslag’ Jef Van Nooten

07 november 2018

13u59 1 Westerlo De 34-jarige Nick P. uit Westerlo is niet op eigen initiatief gestopt toen hij zijn ex-vriendin in januari wilde doden met een hamer. Dat oordeelt de rechter in Turnhout. Nick P. wordt daarom schuldig bevonden aan poging doodslag. Met 7 jaar cel krijgt hij een zwaardere straf dan de aanklager had gevraagd.

In mei 2017 viel Nick P. de moeder van zijn kinderen al eens aan met een mes. Het leverde hem een contactverbod op.

Dat weerhield hem er niet van om op 14 januari van dit de woning van zijn ex-vriendin Freyja D.P. binnen te dringen. Hij had daarvoor stiekem een sleutel laten bijmaken.

Hij verstopte zich in de kelder en wachtte er tot zijn ex en hun twee kinderen thuis kwamen. Freyja rook zijn sigarettenlucht en ging een kijkje nemen in de kelder. Een beslissing die ze bijna bekocht met haar leven. Nick P. sloeg haar meermaals het hoofd in met een houten hamer.

Wanneer ze probeerde te vluchten, stampte hij haar met een karatetrap terug de keldertrap naar beneden om haar opnieuw aan te vallen.

Moordpoging volgens het slachtoffer, ‘slagen en verwondingen’ volgens het parket. Volgens de aanklager waren weliswaar zowel de intentie tot doden als de voorbedachtheid bewezen, maar was een veroordeling voor moordpoging onmogelijk omdat hij op eigen initiatief zou gestopt zijn met het brute geweld tegen zijn ex. De rechtbank volgt die redenering niet. “Er is geen sprake van vrijwillige terugtrekking.” Waarom hij de klus dan toch niet heeft afgemaakt? “De kinderen bleven steeds in de buurt van hun moeder. Ze trokken aan zijn jas om hem tegen te houden. Freyja heeft zich ook zo goed mogelijk verweerd.”

Toch veroordeelt de rechtbank Nick P. niet voor poging tot moord. Want ook op vlak van de voorbedachtheid volgt de rechtbank de redenering van het parket niet.

“Er is geen redelijke zekerheid dat hij dit vooraf gepland had”, luidt het vonnis. “Als hij haar wilde vermoorden, had hij ruime gelegenheid om een ander wapen te kiezen zoals een mes of een ijzeren klauwhamer. Het lijkt ook onwaarschijnlijk dat hij de moeder van zijn kinderen zou vermoorden in het bijzijn van die kinderen meet wie hij een goede band had.”

Volgens de rechtbank is het ook niet bewezen dat hij de houten hamer mee naar de kelder had genomen om tegen Freyja te gebruiken. “Mogelijk heeft hij die hamer meegenomen om de deur kapot te slaan als zij de deur op slot zou doen.”

Hij wilde haar doden. Ook de kinderen zullen hier nog lang de gevolgen van dragen Rechter

Over de intentie tot doden zitten rechtbank en parket wel op dezelfde lijn. Want ook voor de rechters staat vast dat Nick P. zijn ex wilde doden toen hij meermaals met een hamer vanop 39 centimeter op haar hoofd sloeg. “Hij viseerde duidelijk en meermaals een delicaat lichaamsdeel van het slachtoffer.”

Poging tot doodslag, dus. Het levert Nick P. een effectieve gevangenisstraf van 7 jaar op. “De feiten zijn uitermate ernstig. Hij wilde haar doden en heeft haar zeer ernstig verwond. Ook de kinderen moeten langdurig de gevolgen dragen.”