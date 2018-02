68 jobs weg bij Carrefour MOGELIJK VOLGEN ER VANDAAG SPONTANE STAKINGSACTIES JEF VAN NOOTEN

01 februari 2018

02u53 0 Westerlo In de vestigingen van Carrefour in Turnhout en Voortkapel (Westerlo) gaan in totaal 68 jobs verloren: 35 in Turnhout en 33 in Voortkapel. Dat zijn er een pak meer dan de vakbonden en het personeel hadden verwacht. "Zeker voor de vestiging in Westerlo zijn de gevolgen groot. Bijna 40 procent van het personeel moet er vertrekken", zegt Serge Seret (BBTK).

Zes dagen nadat de directie van Carrefour bekend maakte dat de geplande herstructurering ook gevolgen heeft voor de hypermarkten in Tunhout en Voortkapel, kregen de vakbonden gisteren meer details over het aantal werknemers dat er moet afvloeien. De vakbondsafgevaardigden kregen die informatie tijdens een nieuwe bijzondere ondernemingsraad. Het nieuws dat ze er te horen kregen, was een bijzonder zware pil om te slikken. "Voor de vestiging in Turnhout kregen we te horen dat er 25 mensen moeten afvloeien in het kader van het verkleinen van de hypermarkt. Daarnaast moeten er ook nog eens 10 jobs verdwijnen in het kader van reorganisatie. Dat zijn er 35 in totaal voor Turnhout", zegt Serge Seret van de socialistische bediendenvakbond BBTK.





De hypermarkt in Turnhout wordt kleiner, maar blijft wel een hypermarkt. De vestiging in Voortkapel wordt een gewone supermarkt. Vooral de non-food afdeling zal er flink inkrimpen. De totale oppervlakte zal er halveren. "In Voortkapel zijn momenteel 89 mensen aan de slag. Dat aantal zal worden teruggebracht naar 56, ofwel 33 mensen die moeten afvloeien", zegt vakbondsman Serge Seret. "Dat zijn hogere getallen dan we in gedachten hadden. Zeker voor de vestiging in Westerlo is dit een drastische herstructurering. Bijna 40% van het personeel moet er vertrekken." Het nieuws bereikte gisterenavond de Carrefour-winkels in Voortkapel en Turnhout. In beide vestigingen kwamen de getallen heel hard aan. "Dit herstructureringsplan is veel driester dan de directie vorige week had laten uitschijnen. Dit komt echt zwaar aan voor het personeel. Naast de afvloeiingen, stelt het personeel zich ook vragen bij de toekomst. Ze weten nu al niet hoe ze het werk gedaan moeten krijgen. Wat zal dat geven als er nog eens bijna 40% minder werknemers zijn?"





Sfeer onder nul

Vandaag schotelen de vakbonden tijdens een personeelsvergadering meer details voor aan de werknemers. Het is niet uitgesloten dat er nadien spontane stakingsacties uitbreken. "Of er acties volgen? Daar hebben we op dit moment (gisteravond, red.) nog geen zicht op", vertelt Serge Seret. "Maar we kunnen het zeker niet uitsluiten. Want het personeel zal heel ontstemd zijn. De sfeer bevond zich reeds onder nul de voorbije dagen, en dan komt deze klap er nog eens bij. Bovendien is dit al de derde 'mededeling' in tien jaar tijd."





Zelfs als het personeel vandaag gewoon aan de slag blijft, is het niet uitgesloten dat de komende weken of maanden het werk toch nog zal worden neergelegd. "Want het zullen heel moeilijke besprekingen worden met de directie", besluit Serge Seret.