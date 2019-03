60 à 90 jobs op de helling bij DAF Trucks Wouter Demuynck

14 maart 2019

00u16 0 Westerlo Bij vrachtwagenbouwer DAF Trucks in Oevel (Westerlo) zullen tegen eind april zo’n 60 à 90 jobs verdwijnen. Reden daarvoor is dat de productie van trucks in Eindhoven en het Britse Leyland zal verlaagd worden van 254 naar 240 stuks per dag. “We zagen dit aankomen, want we zitten nu op onze top en konden enkel nog terugvallen”, reageert Davy Baelus, hoofdafgevaardigde voor ACV bij DAF Trucks.

Dinsdag vond er bij DAF Trucks een bijzondere ondernemingsraad plaats waar werd meegedeeld dat de productie in de fabrieken van Eindhoven en het Britse Leyland zal verlaagd worden van 254 naar 240 trucks per dag, namelijk 212 in Eindhoven en 28 in Leyland. In Westerlo worden de cabines en assen vervaardigd, maar het is nog onduidelijk in welke mate de productie daar daalt.

“Door deze wijziging komen zo’n 60 à 90 jobs op de helling te staan. Dat is niet abnormaal, want de laatste jaren hebben we enkel een productieverhoging gekend. We zagen dit dus aankomen. We zaten op onze top en konden enkel terugvallen. De reden voor de verlaging is dat de economie afwachtend reageert en daardoor de truckmarkt verkleint. De markt voor trucks in z'n geheel wordt ook minder groot ingeschat als vorig jaar”, zegt Davy Baelus, hoofdafgevaardigde voor ACV bij DAF.

Binnen een week zou duidelijk moeten worden hoeveel jobs er concreet verdwijnen. “Dit heeft vooral gevolgen voor onze nacht- en weekendploegen, maar die vallen dan terug naar de weekploegen. Het zal dus vooral gaan om de interimcontracten. Onderhandelingen met de directie zullen voor eind april zelf zijn. Eens het zover is, kan het aantal jobs die verdwijnen mogelijk met 10 à 20 naar beneden gehaald worden.”