48 uren van Oevel 23 augustus 2018

In het weekend van 31 augustus, 1 en 2 september vinden de 48 uren van Oevel weer plaats op het Sint-Michielsplein. "Vrijdagavond organiseren we een mossel-drive-in. Inwoners kunnen dan met hun kookpot tot aan de feesttent komen waar ze hun bestelling doorgeven, even verder worden de mosselen en frieten in de wagen gezet bij de mensen", klinkt het bij het feestcomité van Oevel. "Zaterdagavond 1 september presenteren we een topaffiche. De sympathieke covergroep Bar Clochard (21 uur) opent de avond. Nadien volgt het laatste openbare optreden van 2018 van Stan Van Samang (23 uur). Het goede nieuws is vooral dat mensen die toekomen tussen 19.30 uur en 20.30 uur het terrein gratis binnen mogen." Vanaf 20.30 uur kost inkom 15 euro. Kaarten zijn er dus niet te koop. Zondagochtend 2 september, om 8.30 uur, start het dorpsontbijt met 600 deelnemers. Een optreden van Luc Steeno tijdens het ontbijt maakt de ochtend compleet. (WDH)