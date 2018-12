46ste tentoonstelling ‘Westelse Kunstenaars’ in het gemeentehuis Wouter Demuynck

13 december 2018

Voor het 46ste jaar op rij vindt de tentoonstelling ‘Westelse Kunstenaars’ plaats. Kunstenaars uit de gemeente tonen samen tal van kunstvormen in het gemeentehuis.

De tentoonstelling is te bezichtigen van zaterdag 15 tot zondag 30 december op weekdagen van 9 tot 17 uur en op feestdagen, brugdagen en in het weekend van 14 tot 17 uur. Zin om de kunstenaars te ontmoeten? Dat kan tijdens de vernissage op vrijdag 14 december om 20 uur in het gemeentehuis.