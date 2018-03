40.000 euro voor trage wegen 10 maart 2018

40.000 euro, dat is het bedrag dat de Provincie Antwerpen voorziet voor acht projecten rond trage wegen in Lier en Zwijndrecht maar ook in Westerlo en Lille. De middelen worden toegekend aan vzw Trage Wegen, Regionaal Landschap Rivierenland, Kleine en Grote Nete en Schelde-Durme





Voor Lille krijgt het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete een bedrag van 20.000 euro waarbij ze de inventarisatie en het herstel van de trage wegen kunnen aanpakken. De vzw Tragen Wegen ontvangt voor Westerlo een bedrag van 10.000 euro. "Trage wegen zijn dankbare lijnen in het landschap om rond te werken dankzij hun verbindende karakter tussen mens en natuur", zegt gedeputeerde Rik Röttger. "Ze bieden immers heel wat voordelen: de lucht is er gezonder, er is minder fijn stof en regelmatig bewegen en contact met groen is daarnaast goed voor de fysieke en mentale gezondheid. Trage wegen leveren ook een waardevolle bijdrage aan de biodiversiteit in een landschap. Kortom: niet onlogisch dat we hier in investeren." Volgens de provincie zijn deze regionale organisaties het best geschikt om de gemeentebesturen te ondersteunen bij het inventariseren van de trage wegen en bij de voorbereiding en de inrichting ervan. Daarom verdienen ze hun hulp hierin. (MVBO)