240 Carrefour-werknemers wachten af: hoeveel ontslagen? 26 januari 2018

03u03 0 Westerlo De herstructurering van Carrefour in België heeft gevolgen voor twee vestigingen in de Kempen. De hypermarkt in Voortkapel wordt een gewone supermarkt, terwijl de hypermarkt in Turnhout aan oppervlakte moet inboeten. Voor de in totaal 240 werknemers is het nog bang afwachten hoeveel banen geschrapt zullen worden.

Het nieuws van de ingrijpende herstructurering sloeg in als een bom. In het hele land schrapt de keten 1.233 banen. De hypermarkten in Genk en Belle-Île in het Luikse Angleur verdwijnen, in de Kempen komt het niet zo ver. "Dit is geen goed nieuws, maar de Kempen blijft gelukkig gespaard van een sociaal bloedbad", reageert Serge Seret van de socialistische bediendevakbond BBTK. "Hier is voorlopig geen sluiting in het vooruitzicht, dat is het enige lichtpuntje dat er is, al wil ik het nieuws zeker niet minimaliseren."





"Banen redden"

Er heerst momenteel nog veel onduidelijkheid over mogelijke ontslagen. "In Turnhout zijn 150 mensen tewerkgesteld, inclusief de deeltijdse werknemers. In Westerlo zijn dat er 90. We moeten afwachten wat Carrefour concreet met hen van plan is. Eenmaal we meer nieuws hebben ontvangen, kunnen we een plan opstellen, zodat we in de eerste plaats kunnen inzetten op het behouden van zoveel mogelijk banen."





Minder elektronica en textiel

In de hypermarkten in Westerlo en Turnhout bleef het relatief rustig, al was de inkrimping gespreksonderwerp nummer één onder de werknemers. "Dit heb ik al een tijdje zien aankomen", reageert een werkneemster in Westerlo die liever anoniem wenst te blijven. "Ik weet dat dit geen winstgevende winkel is. Dat we een gewone supermarkt worden, betekent dat de afdelingen elektronica en textiel heel hard zullen inkrimpen. Mogelijk komen er ook shop-in-shops. Ik vind wel dat de directie zijn woorden heel mooi heeft gekozen. Er wordt met geen woord gerept over ontslagen, maar wij kunnen tellen. In Evere vallen al 180 ontslagen, dan resten er nog een duizend andere ontslagen. Ik hoop dat de directie transparent blijft."





Een andere werkneemster die anoniem wil blijven, tevens een vakbondsafgevaardigde van de winkel, ziet het iets positiever. "De directie heeft het woord 'ontslagen' niet in de mond genomen wat de winkel in Westerlo betreft. Mogelijk kunnen de werknemers die zich bezighouden met de elektronica op andere plekken ingezet worden. In 2010 was er trouwens al de intentie om de winkel te sluiten en dat is toen niet gebeurd. We hebben al voor hetere vuren gestaan. Ik ben blij dat de winkel open blijft." (WDH)