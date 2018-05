20ste editie van Zoelse Feesten 31 mei 2018

Op zondag 3 juni organiseren de Chiro De Keten, KWB en Volley Westerlo de twintigste editie van de Zoelse Feesten. De feestelijkheden vinden plaats voor de Zoerla, bij regenweer in de Zoerla. Vanaf 13 uur zal een grote biertent van de verschillende verenigingen open zijn. Elke bezoeker kan er iets drinken en er zijn gratis pannenkoeken te verkrijgen. Voor de allerkleinsten is er een springkasteel voorzien. Tussen 14 en 16 uur is er een optreden van de Westelse groep Free Pickin', The Batsons vrolijken de vooravond muzikaal op tussen 17 en 19 uur. Tussen de optredens door zorgt DJ Franky voor de nodige ambiance. De toegang is gratis. (WDH)