145 brandweerlui steunen 'Fire For Life' 02u24 0 Foto Vanderveken De achtjarige Kjenti Geeraerts heeft opgetreden voor de brandweerlui. Westerlo 145 brandweerlui uit onze regio hebben deelgenomen aan 'Fire For Life', de jaarlijkse inzamelactie van brandweerkorpsen over heel Vlaanderen ten voordele van 'Music For Life' van Studio Brussel. Met in totaal 81.023 euro is het bedrag van vorig jaar verpulverd.

Brandweerlui van de zones Rand, Taxandria, Kempen en Aarschot verzamelden zaterdagochtend aan Veiligheidscentrum De Marly. Sponsors hebben er de 145 brandweerlieden op een ontbijt getrakteerd. Het OCMW schonk wat overbleef aan minderbedeelden. Aansluitend verzorgden rockgroep 'The Sequel' en de achtjarige Kjenti Geeraerts optredens, waarna de brandweerlui met een bus naar domein Puyenbroeck vertrokken. "Onderweg zijn verscheidene stops ingelast. "In Lokeren vertrokken we onder politiebegeleiding naar Wachtebeke om de cheque te overhandigen", vertelt sergeant Jos Boeckx van brandweerzone Kempen. "In totaal waren we met 1.451 brandweerlieden. Onze colonne telde 55 brandweerwagens en enkele bussen. Het laatste stuk legden we af met een fakkel in de hand."





De brandweerlieden zamelden dit jaar geld in voor vzw Pinocchio, die kinderen met brandwonden ondersteunt, en Make-A-Wish. Uiteindelijk is 52.112 euro voor Pinocchio verzameld en 28.911 euro voor Make-A-Wish. Daarmee verbeterden ze ruimschoots het bedrag van 48.112 euro van vorig jaar. (WDH)