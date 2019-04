115 Westelse panden op nieuwe inventaris bouwkundig erfgoed Wouter Demuynck

10 april 2019

20u43 0

Vlaanderen heeft met een ministerieel besluit de nieuwe inventaris van het bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen vastgesteld. Zo’n lijst bestond al, maar was aan een update toe. Over die nieuwe inventaris was er in juni en juli vorig jaar een openbaar onderzoek. Voor Westerlo staan 115 bouwkundige objecten op de nieuwe lijst omwille van historische, landschappelijke of architecturale redenen. Ze zijn terug te vinden op de website van de gemeente. Nog eens 38 objecten zijn beschermd als gebouw, dorpsgezicht of landschap.

Panden die op de inventaris staan komen in aanmerking voor bijvoorbeeld afwijkende normen voor energieprestatie en binnenklimaat en voor een erfgoedlening. Lokale overheden moeten met zorg omgaan met de omgeving van deze panden en moeten ook rekening houden met de erfgoedwaarde bij het verlenen van omgevingsvergunningen.

