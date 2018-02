1.250 euro steun voor theaterproject Sint-Lambertus 06 februari 2018

02u59 0

De Vrije Sint-Lambertus Middenschool zet zich sinds vorig schooljaar in voor verscheidene projecten die worden aangeboden aan de leerlingen van het beroepsvoorbereidende leerjaar (2BVL). Voor het theaterproject krijgt de school 1.250 euro aan subsidies van Cultuurkuur.be.





Sinds vorig schooljaar krijgen de BVL-leerlingen geen examens meer. In de plaats hiervan nemen de leerlingen deel aan drie projecten op hun maat. Voor de kerstvakantie staat het solidariteitsproject op het programma, nadien volgt het theaterproject en als afsluiter is er het project 'Op avontuur'.





"We willen de leerlingen op een laagdrempelige manier laten kennismaken met deze cultuurvorm. We willen ze tonen dat theater niet saai is, maar we willen ook niet belerend overkomen. Dat doen we op twee manieren: we laten de leerlingen theater beleven en vervolgens gaan ze zelf theater maken", zegt organisator Robin Peeters. "Het theater laten beleven, doen we door een bezoek te brengen aan de Theaterbuurt in Antwerpen met aansluitend de voorstelling 'Het Verloren Voorwerp' van de Roovers en Villanella in DeStudio. Tijdens de tweede dag is het aan hen om zélf theater te maken. " (WDH)