"Wijk wordt vijver bij regenweer" BEWONERS PROTESTEREN TEGEN BOUW 44 SOCIALE WONINGEN WOUTER DEMUYNCK

27 maart 2018

03u39 0 Westerlo Tientallen inwoners van Westerlo zijn het niet eens met de plannen van sociale huisvestingsmaatschappij Zonnige Kempen om tussen de Rodekruisstraat en de Guldensporenlaan 44 sociale woningen te bouwen. Zij vrezen wateroverlast door het gebruik van opvangbekkens. Toch keurde de gemeenteraad de plannen voor de nieuw aan te leggen weg goed.

Het bouwproject sleept al een tijdje aan. In oktober 2015 keurde de gemeenteraad het project af nadat er slechts één ontsluitingsweg, via de Rodekruisstraat, was voorzien. Het bouwproject zou te veel verkeersdruk in de Rodekruisstraat, dat nu al met sluipverkeer kampt, veroorzaken. Het nieuwe bouwproject voorziet nu twee ontsluitingswegen: een ontsluitingsweg voor alle verkeer naar de Guldensporenlaan en een trage ontsluitingsweg voor fietsers en voetgangers naar de Rodekruisstraat.





Gisteren werden het wegtracé en de uitrustingsvoorwaarden van de nieuw aan te leggen weg goedgekeurd op de gemeenteraad. Raadslid Frans De Cock (Open Vld) had dat vooraf nog proberen verhinderen . "In Westerlo-centrum is er geen noodzaak om nog 44 sociale woningen te bouwen. Bovendien zorgen 44 wooneenheden op een kleine locatie van 1,4 hectare voor een te grote woondichtheid. Daarnaast zou een mix van koop- en huurwoningen beter zijn om de bewoners in die buurt te laten integreren." Ook mogelijke wateroverlast is voor de actievoerders een grote bezorgdheid. "Met wadi's of opvangbekkens en infiltratie wil de Zonnige Kempen het regenwater op het terrein zelf opvangen. Uit berekeningen van een ingenieur blijkt echter dat de ganse wijk in een vijver zou herschapen worden bij regenweer. Daarom stel ik voor om het wegtracé en de uitrustingsvoorwaarden te weigeren in afwachting van de behandeling van de bouwkundige en ruimtelijke bezwaren."





Noodoverloop

Volgens schepen van Ruimtelijke Ordening Iris De Wever (N-VA) zijn sociale woningen wel degelijk een grote noodzaak. "We zijn als gemeente gebonden aan het sociaal objectief van het Vlaamse woonbeleid. Dat betekent dat we tegen 2020 nog 102 sociale woningen moeten voorzien. Mensen op de wachtlijst moeten nu 2 á 3 jaar wachten op een sociale woning. Door die noodzaak mag Zonnige Kempen dan ook zoveel wooneenheden op een kleinere locatie bouwen."





De Wever meent tevens dat de wadi's niet voor wateroverlast zullen zorgen. "De waterpeilonderzoeken van een extern bureau wijzen uit dat er geen vijver gecreëerd zal worden. Onze technische dienst heeft echter voor de zekerheid Zonnige Kempen nog verplicht de wadi's te verdiepen en te verbreden en om een noodoverloop te voorzien.Binnen enkele weken wordt de stedenbouwkundige aanvraag voorgelegd aan het schepencollege. Eenmaal die het licht op groen heeft gezet, kunnen de bouwwerken binnen enkele maanden starten."