"Nick kon geen kant meer op na moordpoging met hamer" 03 februari 2018

03u15 0 Westerlo De 33-jarige Nick P. uit Westerlo ontkent dat hij zijn ex-partner Freyja (35) wilde doden toen hij haar aanviel met een hamer. Pas vier dagen na de moordpoging is hij zichzelf gaan aangeven bij de politie. Niet uit berouw, maar omdat hij geen kant meer op kon volgens het slachtoffer. "Hij stond geseind en zijn rekeningen waren geblokkeerd", getuigt Freyja.

De ex-partner van Nick P. uit Westerlo raakte levensgevaarlijk gewond nadat hij de vrouw in de kelder van haar woning aanviel met een hamer. Ondanks het brute geweld was het niet zijn bedoeling om haar te doden. Dat heeft Nick P. aan de speurders verklaard. Hij beweert dat hij alleen zijn kinderen wilde zien. Die had hij al lange tijd niet meer gezien door een contactverbod.





Na de aanval met de hamer, die beschouwd wordt als moordpoging, was Nick P. vier dagen op de vlucht voor de politie.





Dat hij zichzelf uiteindelijk is gaan aangeven bij de politie, was volgens het slachtoffer geen gevolg van spijt of berouw.





Politiebewaking

"Hij kon gewoon niet anders", vertelt Freyja. "Zowel aan zijn huis als aan mijn huis was er voortdurend politiebewaking. Hij had ook geen vervoer, want zijn voertuig was weggetakeld. Daarenboven kon hij niemand bellen, want zijn gsm lag nog bij mij thuis. Hij stond ook geseind en zijn rekeningen werden geblokkeerd. Hij zat helemaal strop."





Freyja vermoedt dat hij zich enkele dagen heeft schuil gehouden in een ouderlijk huis dat verkocht is, maar nog leeg staat. "Waarschijnlijk is hij zich pas gaan aangeven toen de pot tabak op was", besluit Freyja. (JVN)