"Maar jeugd en B-ploeg blijven in Oosterwijk" OOSTERZONEN VERHUIST NAAR LIER KRISTOF DE CNODDER

02 juni 2018

02u52 0 Westerlo Sinds gisteren is het officieel: voetbalclub Oosterzonen gaat verder onder de naam Lierse Kempenzonen en gaat met zijn eerste ploeg in Lier spelen. Dat betekent echter niet het einde van het voetbal in Oosterwijk. "Voor onze jeugd en B-ploeg verandert er weinig tot niks", belooft voorzitter Stefan Van Lommel.

Het hing al een tijdje in de lucht dat Oosterzonen een soort van fusie zou aangaan met de recent failliet verklaarde traditieclub Lierse. Gisteren werd die deal helemaal afgerond (zie onze nationale sportpagina's). Oosterzonens voorzitter Stefan Van Lommel (28) vierde dat in de vooravond in supporterscafé Wimbledon, in de schaduw van het Lierse Vanderpoortenstadion.





Aan ons plafond

"Ik zag Liersefans lachen en huilen van geluk en werd voortdurend aangeklampt. Zo blij waren die mensen dat hun club een doorstart kon maken", laat Van Lommel weten. "Het toont meteen aan dat we met onze ploeg in een andere dimensie zijn binnen getreden. Met Oosterzonen zaten we in de eerste amateurklasse aan ons plafond. Om verder door te groeien naar de profreeksen was er onvoldoende draagvlak. Ik ben blij en trots dat wij door onze inbreng een mooie club als Lierse nieuw leven in kunnen blazen."





Gevolg is dus wel dat Oosterzonen na exact 75 jaar thuisbasis Oosterwijk achter zich laat. Voor de supporters zal dat even wennen zijn. "Ik hoop en ga er een beetje van uit dat een aantal vaste fans mee zal verhuizen naar Lier", gaat Van Lommel verder. "We zijn en blijven een ploeg met veel lokale spelers en die jongens hebben hun aanhang. Maar ook wie liever in Oosterwijk blijft, zal nog aan zijn trekken komen. We hadden immers al een B-ploeg in de provinciale reeksen en die blijft gewoon in Oosterwijk voetballen."





Gewestelijke reeksen

Ook voor de huidige jeugdspelertjes van Oosterzonen - afgelopen seizoen traden er twaalf teams aan in de gewestelijke reeksen - verandert er weinig tot niets. "Iedereen die bij Oosterzonen was aangesloten, zal bij ons kunnen blijven spelen", benadrukt Stefan Van Lommel. In principe zal dat tot nader order op gewestelijk niveau zijn. Lierse Kempenzonen streeft op termijn uiteraard naar een jeugdopleiding op eliteniveau, maar dat is nog niet meteen te realiseren.





Kort samengevat: het meer recreatieve deel van de club zal in Oosterwijk blijven, terwijl de professionelere tak in Lier wordt ondergebracht. "Zo wordt dit een verhaal waarin iedereen zich moet kunnen vinden", maakt Stefan Van Lommel zich sterk. "Samen met de andere investeerders ga ik er alles aan doen om er een succesverhaal van te maken. De komende maanden kondigen zich als razend druk aan, want met het familiale keukenbedrijf waarin ik ook nog zit, werken we aan de opening van een nieuwe winkel. Ik zal dus weten wat doen, maar heb er veel zin in."