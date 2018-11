‘Laathof’ voorgesteld als nieuwe naam voor zijstraat Wouter Demuynck

21 november 2018

‘Laathof’ is de naam die de gemeenteraad voorstelt voor de nieuwe zijstraat van de Guldensporenlaan in Westerlo. Die zijstraat is nodig voor de aanleg van het bouwproject van Zonnige Kempen tussen de Guldensporenlaan en de Rodekruisstraat. Daar komen een veertigtal nieuwe sociale woningen.

Het straatnaamvoorstel kwam er op voordracht van de cultuurraad. Uit een document uit 1738 bleek immers dat de gronden tussen de Biest en de Zogge ‘Het Laethoff van Gestel’ genoemd werden. Het voorstel gaat nu in openbaar onderzoek.