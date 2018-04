"Ik wil weer eens buiten komen" FAMILIE ZAMELT GELD IN VOOR ROLSTOELAUTO VOOR ROZEMARIJN WOUTER DEMUYNCK

20 april 2018

02u54 0 Westerlo Muziekschool Kortjakje in Booischot stelt vandaag en morgen zijn tuin open voor het benefiet van Rozemarijn Brynaert (26) uit Westerlo. Ze lijdt aan het syndroom van Ehlers-Danlos, waardoor ze sinds een jaar in een elektrische rolstoel zit. Haar familie wil nu geld inzamelen voor een rolstoelauto.

Het syndroom van Ehlers-Danlos is een aangeboren aandoening. Toch werd het syndroom pas in 2015 bij Rozemarijn vastgesteld. "Sinds mijn vijftiende ga ik van het ene ziekenhuis naar het andere. Allerlei soorten dokters zijn de revue gepasseerd. Ik had rare klachten die ze nooit konden verklaren. Pas in 2015 bleek dat het syndroom de oorzaak was", legt Rozemarijn uit. "Ik lijd aan het hypermobiliteitstype, wat betekent dat mijn ligamenten te los zijn en dat mijn gewrichten makkelijk uit de kom gaan. Sinds een jaar zit ik in een elektrische rolstoel als ik naar buiten ga."





Mobiliteit

De aandoening heeft zowat alles van Rozemarijn afgepakt. In 2013 studeerde ze af als leerkracht wiskunde, maar die job kon ze maar zes maanden uitvoeren voor de symptomen te erg werden. Ook een van haar grootste passies moest ze na twintig jaar opgeven. Ze speelde al viool sinds ze 4 jaar was, maar moest daar twee jaar geleden mee stoppen. Hierdoor spendeert Rozemarijn zowat al haar tijd binnen en daar moet deze benefiet nu verandering in brengen. "Met een rolstoelwagen zou ik eindelijk weer weg kunnen, weer familie bezoeken en weer een hobby uitoefenen omdat ik dan mijn rolstoel kan meenemen. Als je daarvoor aanpassingen uitvoert in een auto, krijg je de kostprijs grotendeels terugbetaald. De auto moet je echter eerst zelf kopen. Onder andere door de hoge medische kosten is dat onmogelijk."





Tweede familie

Voor het benefiet slaan muziekschool Kortjakje uit Booischot en de familie van Rozemarijn de handen in elkaar. Rozemarijn heeft twintig jaar vioolles gevolgd bij Kortjakje en is er dus kind aan huis. "Ik loop daar al rond sinds ik een kleuter was. Het zijn nu nog allemaal dezelfde leerkrachten als toen ik op mijn vierde begon. Ze zijn een tweede familie geworden voor mij. De school heeft een grote tuin waar het elk jaar grote concerten organiseert."





Vanavond brengt Rozemarijns broer Delejan, die les volgt aan het conservatorium in Brussel, samen met enkele andere masterstudenten een klassiek concert van 19 tot 20 uur. De inkom daarvoor bedraagt vijftien euro. Morgen is er van 14 tot 16 uur dan nog de familievoorstelling 'Dom', een interactief vertel- en circustheater, van halfbroer Charel Lievens. Deze tickets kosten vijf euro. Reserveren op 0473/34.17.57 of via een bericht op het Facebookevenement. Muziekschool Kortjakje ligt op de Liersesteenweg 61 in Pijpelheide.