"Grootste reünie van de Zuiderkempen" DE ZOERLA OPNIEUW DECOR VOOR 'NACHT VAN DE 30-PLUSSERS' WOUTER DEMUYNCK

06 april 2018

02u38 1 Westerlo Morgen vindt in De Zoerla al voor de vijfde keer 'De Nacht van de 30-plussers' plaats. Voor die feesteditie gaat vzw 30-plussers het grootser dan ooit aanpakken, inclusief vlammenwerpers. De organisatoren willen er de ultieme reünie van de Zuiderkempen van maken.

'De Nacht van de 30-plussers' is al aan zijn vijfde editie toe, maar het is pas sinds vorig jaar dat de organisatoren er ook een heuse reünie van maken. "We hebben toen al heel wat mensen van vroeger teruggezien", klinkt het bij organisatoren Jef Dierckx en Sven Van Poucke, die 15 jaar geleden al jeugdfuiven organiseerden. "Maar aangezien het nog maar voor de eerste keer was, was dat nog niet zo uitgebreid. Nu willen we er echt de grootste reünie van de Zuiderkempen van maken. We willen al die 16- tot 20-jarigen van toen die tussen 1995 en 2005 in de Zoerla kwamen feesten oproepen om zaterdag langs te komen. We willen zoveel mogelijk gezichten terugzien en kijken hoe ze allemaal geëvolueerd zijn."





De organisatoren halen alles uit de kast om zo veel mogelijk 30-plussers weer naar de Zoerla te lokken. "We hebben de discobars van vroeger weer opgetrommeld: discobars Brazil, Focus en Flatline. Vroeger draaiden zij wekelijks in de Zoerla. Stefan Van Calster, de man achter discobar Brazil, draait eigenlijk al een hele tijd niet meer. Voor onze megareünie maakt hij echter graag een uitzondering en kruipt hij voor één keer nog eens achter de draaitafel." Ook de drank zal de 30-plussers doen herinneren aan hun feestjaren. "We gaan de typische drankjes van toen aanbieden: Bacardi Breezer, Smirnoff Ice en Flugel." Enkel de lichtshow zal hedendaags zijn. Jef en Sven zijn dan ook van plan de feestgangers van hun sokken te blazen met allerlei spektakel. "We willen nog niet te veel verklappen, maar er komen onder meer confettishooters en vlammenwerpers aan te pas."





Finalist The Voice

Als kers op de taart hebben Jef en Sven ook een bekend gezicht als speciale live-act kunnen strikken. Bert Lievens, finalist van The Voice Van Vlaanderen, zal met zijn band Fenix zijn opwachting maken. Dat zij voor Bert kozen, past trouwens perfect in het concept van de reünie. "Bert vertoefde in zijn jeugd zelf elk weekend in de Zoerla. Op zijn 16 jaar was hij al een vaste bezoeker", lachen ze. 'De Nacht van de 30-plussers' opent morgen de deuren om 20 uur. Aan de kassa betaal je 12 euro inkom, voorverkoopkaarten kosten 8 euro. Kaarten zijn nog tot zaterdagmiddag beschikbaar in zowat alle frituren van Westerlo. Daarnaast kan je er bestellen op www.30plussers.be.