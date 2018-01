"Doodrijder is een roekeloze zot" WEDUWE SLACHTOFFER HAALT UIT NAAR BEKLAAGDE JEF VAN NOOTEN

26 januari 2018

03u02 0 Westerlo Marc C. (53) uit Mol had al een rijverbod èn zat onder de pillen. Toch scheurde hij op 18 november 2015 met zijn Audi S3 met naar schatting 200 km per uur over de Westelijk Ring in Geel. Hij probeerde langs rechts auto's in te halen. De rit eindigde met een crash die Theo Faes uit Tongerlo het leven heeft gekost. C. riskeert 37 maanden cel en jaren rijverbod.

De openbare aanklager en de nabestaanden waren gisteren op de politierechtbank bijzonder hard voor Marc C. uit Mol. De vijftiger heeft de dood van Theo Faes (62) uit Tongerlo op zijn geweten. "Een gevolg van zijn criminele rijgedrag", zei meester Joachim Douwen.





Theo Faes, een 'zondagsrijder' volgens zijn dochter, reed met 70 kilometer per uur over de Westelijke Ring in Geel. "Op een bepaald moment kwam de beklaagde er als een gek aangevlogen. Hij wilde Theo langs rechts voorbij steken, maar tikte de auto van Theo aan. Diens auto werd tegen een boom gekatapulteerd", vervolgde Douwen.





Veel te veel medicatie

Theo Faes stierf ter plaatse. Marc C. werd in de boeien geslagen. De man had op dat moment al vijf maanden een rijverbod. Hij bleek bovendien onder invloed te zijn van medicatie: methadon en bromazepan. Van de bromazepan was de concentratie in zijn bloed tien keer hoger dan de normale therapeutische concentratie. "Hij wist totaal niet wat hij aan het doen was", zei de openbare aanklager. "Hij reed bovendien veel te snel. Getuigen die hij even voordien had ingehaald, spreken van zeker 200 kilometer per uur. Ze voelden een luchtverplaatsing toen zijn auto voorbijkwam. De snelheid op het moment van de botsing bedroeg nog 133 km per uur."





Al 19 keer gestraft

Naast de 200 (snelheid) en de 10 (verhoogde concentratie in het bloed) was de aanklager nog een derde cijfer in het oog gesprongen tijdens het doornemen van het dossier: 19. "Hij is eerder al negentien veroordeeld voor de politierechtbank, en veroorzaakte al twee keer eerder een ongeval. Elke keer is hem op het hart gedrukt wat de impact van overdreven snelheid is op het verkeer. Elke keer kreeg hij een nieuwe kans. Nu heeft hij kansen genoeg gehad. Hij mag niet snel terug in het verkeer komen."





Volgens de advocaat van de nabestaanden kan een dodelijk ongeval uit onachtzaamheid altijd gebeuren. Maar de aard van dit ongeval maakt het verwerkingsproces voor de familie zeer moeilijk. "Hij is een roekeloze, drugverslaafde zot", tierde weduwe Irene Janssens toen ze op het einde van de zitting het woord kreeg. "Als je al negentien keer eerder veroordeeld bent, is een spijtbetuiging niet veel waard. Hij zit te huilen als een klein kind, maar dat zijn krokodillentranen. Hij heeft al negentien keer een tweede kans gekregen. Een kans die mijn man nooit gehad heeft."





Marc C. gaf toe dat hij te snel reed. En hij is bereid een straf te ondergaan. Hij benadrukte dat hij niet de gewoonte had om achter het stuur te kruipen tijdens het rijverbod. "Nooit eerder had ik gereden zonder rijbewijs. Maar die dag kreeg ik acute maagpijn. Ik kon alleen een half uur later bij mijn huisarts terecht. Mijn vrouw zou pas 's avonds thuis zijn, en ook mijn overbuur kon me niet brengen. Ik moest me haasten om op tijd te zijn. "





Drugverslaving

Volgens de advocaat van C. betekent de hoge concentratie medicijnen in zijn bloed niet automatisch dat hij versuft was. "Hij gebruikt de medicijnen al zeventien jaar. Hij is er ooit mee gestart na een drugverslaving. In de loop der jaren is er gewenning opgetreden van de (bij)werking", zei de advocaat van C. "Zijn zware voet was het grote probleem bij dit ongeval, niet zijn medicijnengebruik. Een rijverbod maakt hem niet uit, maar hij wil absoluut niet naar de gevangenis."





Tijdens het onderzoek verkondigde Marc C. dat hij nooit meer met de auto wilde rijden. Hij zou alleen nog de fiets gebruiken. De rechter wilde gisteren weten of dat nog altijd zijn bedoeling is. "Als ik mijn medicatiegebruik onder controle heb, wil ik terug autorijden. Maar dan in een 'Smartje', niet meer in een auto die 200 kilometer per uur kan halen."