"Cel is nefast voor conditie profvoetballer" RAADKAMER HOUDT AS ROMA-SPELER NOG LANGER IN VOORHECHTENIS JEF VAN NOOTEN

28 april 2018

02u31 0 Westerlo De aanhouding van de 22-jarige profvoetballer Ismail H., onder contract bij topclub AS Roma, is opnieuw met een maand verlengd. De speurders blijven overtuigd dat hij vijf gewapende overvallen in de Kempen heeft gepleegd. "Dit is een ramp voor zijn carrière. Hij kan in de gevangenis niet aan zijn conditie werken", zegt advocaat Walter Damen.

Bijna tachtig dagen. Zo lang zit Ismail H. al in voorhechtenis op verdenking van vijf gewapende overvallen. En al even lang schreeuwt hij zijn onschuld uit. De Italiaanse topclub AS Roma betaalde 3 miljoen euro voor Ismail, maar leende hem nadien uitgeleend aan KVC Westerlo. Wonen deed hij sindsdien in Turnhout. In de eerste helft van februari werd de profvoetballer in de boeien geslagen. Op verdenking van gewapende overvallen bij casino Seven Center, schoenenwinkel Brantano en tankstation Q8 in Turnhout en in supermarkten in Ravels en Lille. De overvallen werden allemaal rond de jaarwisseling gepleegd.





Vrijdag verscheen de voetballer opnieuw voor de raadkamer in Turnhout. Zijn advocaat Walter Damen pleitte de voorwaardelijke vrijlating. "Mijn cliënt is formeel: hij pleegde die overvallen niet", zegt meester Damen.





Auto uitgeleend

"Hij heeft het financieel helemaal niet nodig om overvallen te plegen. Dat blijkt ook uit het dossier. Hij heeft in het verleden wel een paar keer zijn auto uitgeleend. Daardoor zit hij nu in de problemen, want zijn auto is in de buurt van één van de feiten opgemerkt."





De advocaat van Ismail H. beseft dat het onderzoek ook elementen bevat die in het nadeel van zijn cliënt spreken. "Die moeten verder onderzocht worden. Maar het is niet nodig dat hij terwijl in voorhechtenis blijft. Hij is bereid alle voorwaarden te volgen. Ismail riskeert veel kwijt te geraken door deze voorhechtenis. Hopelijk bekijken de speurders ook nog andere pistes."





Carrière op het spel

Ismail H. wilde absoluut een voorwaardelijke vrijlating bekomen om zijn carrière als profvoetballer nieuw leven in te blazen. "Hij wil zo snel mogelijk terug gaan voetballen. Hij staat nog steeds onder contract, maar zijn carrière staat op het spel door deze voorhechtenis. Het verblijf in de gevangenis begint zwaar op hem te wegen, het is de eerste keer dat hij achter de tralies zit. Hij kan er zijn conditie niet onderhouden. Hij heeft er niet genoeg ruimte om fit te blijven. Dat is een ramp voor een profvoetballer. Hij hoopt zo snel mogelijk vrij te komen, zodat hij volgend seizoen weer bij een voetbalploeg te kunnen aanvatten."





De raadkamer in Turnhout had geen oren naar de argumenten van de profvoetballer en besliste om de aanhouding van Ismail H. met een maand te verlengen. Zijn raadsman Walter Damen gaf te kennen dat hij beroep zal aantekenen tegen die beslissing.