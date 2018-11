‘Bosbabbel’ aan abdij Tongerlo Wouter Demuynck

28 november 2018

Op maandag 3 december om 19.30 uur is er een bespreking over de bossen aan de abdij van Tongerlo. Samen met de Bosgroep Zuiderkempen, de Afdeling Natuur en Bos van de Vlaamse overheid en de Vlaamse Landmaatschappij wordt het huidige en toekomstige beheer van de bossen onder de loep genomen. Daarbij is er ook heel wat aandacht voor de toegankelijkheid, wandelpaden en speelzones.

Het is de bedoeling om samen met omwonenden en bosgebruikers tot goede afspraken over het beheer en de openstelling van het bos te komen. Alle omwonenden uit de wijk Leyse Hoeve hebben alvast een uitnodiging voor deze bosbabbel gekregen. Die vindt plaats in de vesperzaal van de abdij.