“Baby Marthe opzettelijk in toilet verdronken”

Antwerps hof van beroep haalt zwaar uit naar moeder die pasgeboren kind doodde

30 november 2018

De 27-jarige Sofie H. uit Westerlo is ook in beroep veroordeeld tot 15 jaar cel voor de moord op haar pasgeboren baby Marthe. De vrouw was vier jaar geleden thuis bevallen op het toilet. In tegenstelling tot de rechters in eerste aanleg - die meenden dat haar kind stierf omdat ze niet had ingegrepen - vond het hof het bewezen dat ze haar dochter op actieve wijze gedood had.

Sofie H. beweerde dat ze op 13 juli 2014 een miskraam had gekregen na een zwangerschap van enkele maanden. Tegen haar vriend had ze gezegd dat uit een echo was gebleken dat de foetus een open rug had en een afwijking aan het hoofd en dat ze medicatie had gekregen om een miskraam op te wekken. Dat bleken allemaal leugens te zijn.

De bevindingen van de wetsdokter toonden aan dat de baby perfect gezond én voldragen was. Het meisje was levend ter wereld gekomen en had zeker zes tot twaalf minuten geademd. Sofie H. verklaarde dat ze het kind had aangeraakt, maar dat het niet bewoog. Het lukte haar niet om het vast te nemen, fysiek noch mentaal.

Sofie H. had volgens de rechters in eerste aanleg haar kind gedood door opzettelijk niets te doen: ze was minutenlang op het toilet blijven zitten, terwijl haar dochtertje onder zich een doodstrijd voerde. Het Antwerpse hof van beroep zag het echter anders en vond het bewezen dat ze haar baby op actieve wijze gedood had.

“Het slachtoffertje is met haar hoofdje uit het water geweest, want anders had ze niet zes tot twaalf minuten kunnen ademen. Dat betekent dat de beklaagde haar dochter dus minutenlang in haar handen heeft gehouden om haar vervolgens opzettelijk te verdrinken door haar met haar hoofdje naar beneden in het toilet te plaatsen of te duwen”, oordeelde het hof.

Het hof tilde er ook zeer zwaar aan dat ze de dood van haar kind lang op voorhand gepland had. Dat bleek uit de vele leugens die ze verteld had en het feit dat ze geen medische hulp had gezocht.

Bij het bepalen van de strafmaat werd enerzijds rekening met de bijzondere ernst van de feiten. Anderzijds was er ook de houding van haar partner ten opzichte van de ongeplande zwangerschap, haar uitstelgedrag dat bij haar borderlinepersoonlijkheid past en haar goed strafrechtelijk verleden.

Het hof besliste daarom om de straf te bevestigen die ze in eerste aanleg had gekregen. Het openbaar ministerie vorderde niet haar onmiddellijke aanhouding, waardoor Sofie H., die nog twee dochtertjes heeft, na de uitspraak naar huis mocht. Ze zal zich later bij de gevangenis moeten melden.