‘1830', musical over Belgische revolutie komt naar Kasteel de Merode: “Verhaal van de kleine man combineren met spektakel” Wouter Demuynck

21 maart 2019

17u54 0 Westerlo In de zomer van 2020 staat er weer een musical van Historalia op het programma op het domein van Kasteel de Merode. ‘1830', een musical over de Belgische revolutie, zal danig verschillen van de drie vorige voorstellingen.

‘1830' is al de vierde voorstelling die Historalia zal spelen op het domein van prins Simon de Merode. Bij de drie eerste voorstellingen stond telkens één persoon centraal: Marie-Antoinette in 2014, Albert I in 2016 en Peter-Paul Rubens in 2018.

In 2020 gooien Historalia en regisseur Luc Stevens het over een andere boeg. Er zijn verschillende hoofdpersonages in ‘1830', dat dit keer focust op één historische gebeurtenis: de Belgische onafhankelijkheidsstrijd.

Dichter bij acteurs

Luc Stevens wil vooral het verhaal van de gewone man tijdens de revolutie brengen, wars van allerlei politieke intriges. Het verhaal speelt zich dan ook af in slechts enkele weken in 1830, buiten een stukje voorgeschiedenis.

In tegenstelling tot de voorgaande voorstellingen zal het publiek in 2020 bovendien veel dichter bij de acteurs staan. “We gaan twee verduisterde tenten plaatsen met daarin een tribune voor 600 bezoekers. Vlak tegen de tribune zal een schitterend decor gebouwd worden, waardoor de bezoekers echt middenin het gebeuren zitten", vertelt regisseur Luc Stevens.

“In de ene tent ziet het publiek hoe de Belgen (toen uiteraard nog de Zuid-Nederlanders, red.) reageerden op de revolutie, in de andere tent ondervinden de bezoekers het standpunt van de Nederlanders. De voorstelling in de tent duurt een halfuur en daarna wisselen de bezoekers van tent. In de tent komen de acteurs zelfs in het publiek. Bij Rubens hield ik er een slecht gevoel aan over dat het publiek zo ver zat. Dat wilde ik nu veranderen.”

Slag in Antwerpen

Nadat beide groepen van 600 toeschouwers zowel het Belgische als Nederlandse stuk voorgeschoteld gekregen hebben, volgt nog een gezamenlijke apotheose van één uur in openlucht. Onder meer de slag in Antwerpen wordt gespeeld en dat zal gepaard gaan met het nodige spektakel.

“Er komen paarden en stuntmannen die van het kasteel springen aan te pas, maar het zal niet enkel een stukje oorlog worden. Belangrijk om te tonen is wat het met de mensen deed. Het kleine, warme verhaal van de eenvoudige man gaan we combineren met wat spektakel. Het zal een hartverwarmend stuk worden met veel humor en emotie. Ik wil de mensen echt proberen te raken, iets wat ik moeilijk vond met Rubens.”

Minder figuranten

Terwijl aan Rubens in totaal nog zo’n 150 acteurs en figuranten meededen, zal 1830 rekenen op 60 à 70 mensen. “Dat zorgt ervoor dat de figuranten die we selecteren veel meer kunnen opkomen, terwijl dat vroeger misschien maar twee keer gebeurde. In de tent van de Nederlanders zullen enkel acteurs uit Nederland spelen. Namen kan ik nog niet geven, maar het zijn straffe mannen”, lacht Stevens. “Op die manier hopen we ook Nederlandse bezoekers aan te trekken.”

Frédéric De Merode

In 1830 zijn er meerdere hoofdpersonages. Een opvallende naam is die van graaf Frédéric de Merode, afkomstig uit dezelfde adellijke familie als prins Simon, de initiatiefnemer achter Historalia.

“Frédéric was een belangrijke pion tijdens de revolutie. Dat was iemand die tot de adel behoorde en in Frankrijk burgemeester was, maar toch tussen de gewone mensen kwam meevechten en uiteindelijk ook gesneuveld is. Ook de kapitein van het Nederlandse leger krijgt een belangrijke rol en er is een hoofdrol voor ‘Ketje’, een Brussels kind dat goed kan opschieten met Frédéric. Er zal ten slotte ook nog een verhaal à la Romeo en Julia verweven zitten in de musical.”

Geen zwart-witverhaal

Regisseur Stevens wil er bovendien geen zwart-witverhaal van maken. “We gaan kijken waarom de Nederlanders dat gedaan hebben. Het wordt niet het verhaal van de heldhaftige Belgen tegen de slechte Nederlanders, want ook de Nederlanders hebben goede dingen gedaan. Het verhaal is ook absoluut niet politiek getint.”

Mikken op 30.000 bezoekers

De audities voor ‘1830' starten rond september. In de zomer van 2020 gaat de voorstelling in première. “Aangezien we weer willen proberen zo'n 30.000 toeschouwers te halen, gaan we een week vroeger beginnen dan anders”, besluit Stevens.