Zwemmarathon voor het goed doel Erik De Block

18 december 2018

18u56 0

In het kader van Music For Life tijdens De Warmste Week op Studio Brussel is er zaterdag 22 december voor de tweede keer een zwemmarathon. ‘Swim for life’ vindt plaats van 7 tot 19 uur in zwembad Ter Leie.

Acteur Peter Bulckaen steunt terug het initiatief als peter. Het gaat om een initiatief van de triatlonclub XCD. Hun leden gaan doorlopend zwemmen en rekenen ook op veel sympathisanten om te komen zwemmen.

Deelname kost 5 euro, inbegrepen het ticket voor het zwembad. Er worden voor niet-zwemmers ook steunkaarten verkocht. De opbrengst gaat dit keer integraal naar de ALS Liga. ALS (Amyotrofische Laterale Sclerose) is een dodelijke zenuw-spierziekte die alle spiergroepen, met uitzondering van de autonoom gestuurde spieren, kan aantasten.