Zwembad open tijdens kerstvakantie

In tegenstelling tot de vorige jaren, blijft zwembad Ter Leie open tijdens de kerstvakantie. Vroeger was het dan gesloten wegens het jaarlijks onderhoud. Verschillende dagen zijn er activiteiten.





Komende vrijdag van 14 tot 16.30 uur en van 17 tot 20.45 uur mogen de bezoekers hun opblaasbaar spelmateriaal meebrengen. Wie komende zaterdag van 14 tot 17.45 uur komt zwemmen met een kerstmuts op, krijgt een gratis drankje. Komende zondag van 9 tot 11.45 uur is er een Nieuwjaarsdrink. Iedere zwemmer krijgt een glaasje cava of fruitsap. Maandag 1 januari en dinsdag 2 januari is het zwembad gesloten. Woensdag 3 januari van 14 tot 16.30 uur en van 17 tot 20.45 uur staat er een springkasteel Eliminator. Donderdag 4 januari van 14 tot 16.30 uur en van 17 tot 19.45 uur is er zeemeerminnen- en haaienfeest. Vrijdag 5 januari van 14 tot 16.30 uur en van 17 uur tot 20.45 uur is er zwemmen op muziek. Zaterdag 6 januari van 14 tot 17.45 uur is Driekoningenzwemmen.





Voor wie komt verkleed in Drie Koningen, zwemt de derde koning gratis. Tenslotte is er zondag 7 januari van 9 tot 11.45 uur peuter- en kleuterzwemmenNa de kerstvakantie gaat het zwembad dan dicht voor het jaarlijks onderhoud tot 30 januari. (DBEW)