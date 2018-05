Zweefvliegers maken noodlanding 14 mei 2018

02u36 0 Wervik In de omgeving van Wervik hebben minstens vier piloten van zweefvliegtuigen zaterdag kort na de middag een onvoorziene landing moeten maken omdat ze plots te kampen kregen met een gebrek aan thermiek.

Dat is opstijgende warme lucht, waar zweefvliegen gebruik van maken om zich voort te bewegen. Eén van hen landde vlakbij Ice Mountain in Komen, een vrouwelijke pilote koos voor een veld langs de N58 in de richting van Geluwe, een derde kwam tot stilstand op een akker langs de Citernestraat in Zonnebeke, vlakbij Polygon Wood. Christophe Coupez uit Bondues (F) streek neer in een veld langs de Kruisekestraat, vlak voor de dorpskom van Kruiseke.





"We nemen allemaal deel aan een evenement voor zweefvliegers in onze streek", vertelt Coupez. "Ineens was het onmogelijk om nog verder te vliegen, door een gebrek aan thermiek, en dan moeten we op zoek naar een geschikte plaats waar we veilig kunnen landen", legt de man uit. "De landing verliep zonder problemen. Ik heb intussen enkele vrienden gebeld die mijn zweefvliegtuig komen ophalen." (VHS)