Zussen van 't Gilwes Fritgenot beginnen tweede zaak 18 mei 2018

02u46 0 Wervik Zussen Maïka en Cyntïa Samyn van 't Gilwes Fritgenot hebben wat verder in de Ieperstraat een tweede zaak overgenomen: ' t Gilwes Kiekske. Op zaterdag en zondag wordt daar kip aan 't spit en nog veel meer verkocht.

De vorige uitbaters van 't Kiekske waren Niels Mollen en zijn zus Hanne. Niels kocht de paardenmanege De Cloche op de Voorhoek en heeft met die uitbating de handen vol. Nu is het de beurt aan de twee zussen. "Om het allemaal goed te kunnen combineren, zijn er nieuwe openingsuren in onze frituur", aldus de twee zussen. "We zijn daar nu ook gesloten op donderdag- en zondagmiddag. In ' t Gilwes Kiekske bieden we ook tal van verse huisgemaakte bereidingen aan. Het gaat om een heel gamma: kalkoenstoofvlees, vol-au-vent, spaghettisaus, balletjes in tomatensaus, paella, kip in zoetzure saus, puree en kroketten." De zussen zijn kok van opleiding en kunnen zich nu voluit uitleven. "Na acht jaar in onze frituur hadden we zin in een nieuwe uitdaging", aldus Maïka en Cyntïa. "In 't Gilwes Kiekske beschikken we over een keuken en koelcel. Onze klantenkaarten tellen in beide zaken. 't Gilwes Kiekse is vijftien jaar geleden begonnen met Stephane Vincke en Isabelle Ribreux. Bij het opstarten van onze tweede zaak krijgen we veel hulp van hen."





't Gilwes Kiekske is open op zaterdag en zondag van 8.30 uur tot 13 uur. Bestellen kan in het weekend via 056/44.88.23 (DBEW)