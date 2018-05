Zuiderse muziek en reuzenpicknick op Camping Balokken 01 juni 2018

De zevende editie van Camping Balokken vindt dit weekend plaats. Het kamperen met een tent of caravan op het recreatie-eiland De Balokken is gratis. Wie niet komt kamperen, kan gerust de sfeer opsnuiven. Er zijn diverse randactiviteiten.





Vandaag is er vanaf 20.30 uur traditioneel een quiz. Deelname is gratis. Quizmaster van dienst is Stefaan De Meerschman. Zaterdag is er doorlopend animatie voor groot en klein. Er is een cocktail- en mocktailbar. De organisatoren zorgen voor zuiderse muziek en dans. Vanaf 14.30 uur is er een begeleide wandeling naar het naburige Wervicq-Sud. Een attractie wordt het hindernissenparcours Jungle. Er is ook een pinata-spel. Iedereen kan om 17 uur meedoen met salsa-zumba. Vanaf 21.30 uur treedt de band Ze Quaffeurz op. Zondag is er dan een gezinshappening met reuzenpicknick. In samenwerking met de stad is er Festiviola, een minifestival voor jong en oud. Er zijn diverse leuke workshops. Commediadente doet je proeven van theater en mime. Goochelaar Stijn is eveneens van de partij. Blikvanger wordt ook de sambaband Mo-Chito met danseressen. (DBEW)