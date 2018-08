Zondag startdag Chiro 29 augustus 2018

Op de jeugdsite d'Arke in de Koestraat vindt zondag de startdag van Chiro Jow plaats. Iedereen van het eerste leerjaar tot en met het zesde middelbaar is welkom. Deze startdag is ook het ideale moment voor nieuwkomers om de Chiro eens te verkennen. Daarnaast mag je steeds drie zondagen uitproberen.





Iedereen kan elke zondagnamiddag van 14 uur tot 17.30 uur zich volledig geven tijdens de geplande activiteiten. (DBEW)