Zondag laatste keer Leiesessies 02 maart 2018

02u52 0

Op zondag 4 maart om 15 uur is er in het kader van Leiesessies in het Erfgoedcentrum De Briekenmolen in de Koestraat een optreden van Whocat. Deze vierkoppige muziekband vloeit voort uit de muzikale vibes van de Brusselse zangeres en muzikante Sara Moonen. Ze brengt daarvoor een solide band samen: Joris Lindemans (contrabas), Benoit Minon (gitaar) en Davy Palumbo (drum & percussie). Whocat beweegt zich ongedwongen tussen jazz en pop. De songs zijn doordrenkt met groove en speelse melodieën, frisse teksten met een stevige knipoog. Warme, jazzy klanken in een intieme sfeer.





Voor dit knus luisterconcert is het aantal plaatsen beperkt tot 40 en wordt gevraagd te reserveren. Het gaat om het laatste optreden van het vijfde seizoen Leiesessies. Tickets kosten acht euro. Ticketfoon: 056/95.24.17. (DBEW)