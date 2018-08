Zondag internationale oldtimermeeting 17 augustus 2018

02u40 0 Wervik De Wervikse Oldtimer Liefhebbers organiseren komende zondag de ondertussen reeds achttiende editie van hun internationale oldtimermeeting in en rond het stadsdomein Oosthove.

Het gaat om een van de grootste gratis oldtimermeetings in België en Noord-Frankrijk. Bij mooi weer zijn er maar liefst 10.000 bezoekers.





Elk jaar is er een andere thema. Vorig jaar Bella Italia, dit keer Renault. "We verwachten 1.000 auto's", aldus Nicolas Galle. "Ze blijven hier niet allemaal. Het is een op- en afrijden. Renault was enkele jaren geleden al eens het thema, maar toen een bepaald type. Het automerk bestaat nu 120 jaar, vandaar onze keuze. We verwachten nogal wat Renaults uit de jaren 70. Het is vintage."





Ruilbeurs

De Speiestraat wordt dit keer gebruikt tot aan de Leiekaai. Wagens zullen oprijden via de Leiekaai en achter de appartementen door tot in Oosthove doorrijden. Binnen en buiten is er ook een ruilbeurs met wisselstukken, boeken en curiosa. Daarop zijn zowel particulieren als professionelen van de partij.





Grote verkoop

"Er komen steeds meer standhouders met auto-onderdelen", vertelt Nicolas. "Er is hier altijd een zeer grote verkoop. Voor de eerste keer gaan we de standhouders zelf een plaats aanbieden. Ze gaan zich eerst moeten komen aanmelden.





De meeting start om 8 uur en eindigt omstreeks 18 uur. Info: www.oldtimermeeting.be.





(DBEW)