Zondag fandorp Jasper Stuyven 22 maart 2018

In volle finale komt de klassieker Gent-Wevelgem zondag opnieuw in de dorpskom van Geluwe voorbij. De fanclub van Jasper Stuyven slaat naast de Sint-Dionysiuskerk een fandorp op. Wat vorig jaar alvast een succes was. De bedoeling is vooral om wielerliefhebbers een leuke namiddag te laten beleven en de bekendheid van Jasper Stuyven te vergroten tijdens de passage van de koers door Geluwe.





Er wordt vanaf 13.30 uur gezorgd voor een bar, terras, frietmobiel, stand met merchandising, groot scherm en een grote pronostiek met mooie prijzen. Er worden ook gadgets verloot. (DBEW)